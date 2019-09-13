Іспанія лише у другому овертаймі перемогла Австралію та вийшла у фінал ЧС з баскетболу: відео

Збірна Іспанії та Австралії розіграли справжній трилер у півфіналі Чемпіонату світу з баскетболу. Для визначення фіналіста команди зіграли два овертайми.

Команди у першій чверті не відпускали один одного у відрив, почергово виходячи вперед. Але у другій чверті австралійці таки зуміли дещо відірватися. Хоча розрив був незначний перед сиреною на велику перерву.

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Натомість у третій чверті збірна Австралії була попереду вже на 11 очок. Та ця перевага була нетривкою. Хоча у четвертій чверті вона знову сягла +9 для Австралії. Після цього іспанці зробили фінальний ривок 13:3, і за 8,7 секунди до кінця основного часу матчу були попереду 71:70. Варто відзначити, що команда вдало реалізувала два штрафні кидки, які й вивели їх вперед.

У відповідь атака збірної Австралії, фол на Міллсі. Він закидає лише один, другий мимо, кидок з центру від іспанців під сирену – м'яч вдарився в кільце, але всередину не залетів. На команди очікував овертайм.

І тут знову іспанці вийшли вперед, австралійці зрівняли. 82:82 після першого овертайму. Та у другому європейська збірна таки дотиснула суперників. Два триочкові на початку дозволили піти у відрив. Австралійці спочатку відповіли лише одним влучним дальнім кидком, згодом закинули ще один. Ці шість очок стали єдиними, які вони набрали у другому овертаймі. Іспанці за цей час накидали 13 очок. Тож саме вони і вийшли у фінал Чемпіонату світу з баскетболу.

Іспанія – Австралія 95:88 2ОТ (22:21, 10, 16, 19:18, 20:16, 24:17)

У фіналі Іспанія зіграє проти переможця пари Аргентина – Франція. Австралія зіграє у матчі за третє місце з іншим невдахою цієї гри.

Відеоогляд матчу Іспанія – Австралія