Іспанія може втратити етап Формули-1

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Гран-прі Нідерландів може стати домашнім для Макса Ферстаппена з Red Bull
Гран-прі Нідерландів може стати домашнім для Макса Ферстаппена з Red Bull / twitter Aston Martin Red Bull Racing

Вже у 2020 році з календаря Формули-1 може пропасти гран-прі Іспанії. Замінити етап в Барселоні може голландський Зандворт.

У 2019 році одразу у декількох етапів закінчуються контракти з Формулою-1. Окрім Барселони, мова йде про Сільверстоун (Великобританія), Хоккенхайм (Німеччина), Монца (Італія) та Мехіко (Мексика). Однак саме іспанський етап втратив фінансування від держави, що може призвести до його заміни. Тим більше, що Формулу-1 покинув Фернандо Алонсо. Після цього серед іспанців знизився інтерес до автоперегонів.

До слова: Російський мільярдер планує придбати команду Формули-1

На заміну етапу в Барселоні претендує Зандворт в Нідерландах, повідомляє Motorsport.com. Тож саме він може стати першим європейським етапом Формули-1 у 2020 році.  Зазначається, що контракт між Ф1 і промоутерами в Зандворті вже узгоджений, але ще не підписаний – залишається узгодити деталі. Якщо, як очікується, Іспанія позбудеться місця в календарі Формули-1 сезону-2020, це дасть Liberty можливість поставити на цю дату гран-прі Нідерландів на Зандворті.

Та варто додати, що інфраструктуру автодрому необхідно модернізувати відповідно до стандартів Ф1. План полягає в тому, щоб почати роботи відразу після офіційного оголошення про контракт і закінчити їх до травня 2020 року.

Початок сезону-2020 вже значною мірою сформовано в сенсі календаря: до Австралії, Бахрейну, Китаю та Азербайджану приєднається дебютний гран-прі В'єтнаму.

Варто побачити: Як виглядає траса Формули-1 у В'єтнамі очима пілота

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Теги: Спорт Формула-1 Нідерланди
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