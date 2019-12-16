Іспанська ліга висловилася щодо зупинки матчу через образливі вигуки в адресу українця Зозулі

В Іспанії матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" був перерваний через образи, які лунали з трибун в адрес українця Романа Зозулі. Команди так і не вийшли на другий тайм.

Нагадаємо, фанати "Райо Вальєкано" весь матч вигукували образливі вигуки в адрес Зозулі, називаючи його нацистом. Арбітр зустрічі двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти"Альбасете", за який і виступає українець, відмовилися виходити.

Читайте також: Неонацист та расист: історія із Зозулею отримала продовження

Керівництво чемпіонату Іспанії погодилося з таким рішенням.

"ЛаЛіга висловлює свою згоду з рішенням Жозе Антоніо Лопеса Тока, арбітра матчу між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" щодо зупинки матчу через серйозні образи та погрози протягом першого тайму проти Романа Зозулі, гравця гостей, та на прохання двох команд на стадіоні у Валлекасі. У ЛаЛізі ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії на етапах іспанського професійного футболу", – йдеться в заяві.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Романа Зозулю

1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів. Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.



Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. Але до цього йому не доводилося грати проти "Райо Вальєкано".