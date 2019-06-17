Іспанські фанати скандували прізвище Зозулі й просили залишитися у клубі: відео

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/AlbaceteBPSAD

Фанати "Альбасете" після матчу своєї команди проти "Мальорки" закликали українця Романа Зозулю не покидати клуб. "Альбасете" й "Мальорка" зустрічалися у плей-офф за право грати в Прімері – найсильнішій лізі Іспанії.

Фанати "Альбасете" на одній з трибун закликали українського нападника Зозулю залишитися у клубі.

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На сторінці "Альбасете" у Twitter з'явився відеозапис, де вболівальники команди скандують прізвище українця і просять не йти.

Через поразку від "Мальорки" клуб Зозулі "Альбасете" не зумів пробитися у Прімеру й проведе як мінімум ще один рік в Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії).

Контракт Романа з іспанським клубом завершується в кінці цього місяця. Якщо б "Альбасете" вийшов у Прімеру, то контракт було би продовжено.

Для 29-річного українця матч з "Мальоркою" був 37-й у сезоні за іспанський клуб. У цих зустрічах він забив 11 голів і зробив дві результативні передачі.

Спорт 24 писав, що Зозуля найближчим часом може опинитися в київському "Динамо". Сторони перебувають на початковій стадії переговорів. Київський клуб вже зробив пропозицію 29-річному українцю, який після цього взяв час на роздуми.

Зозуля є вихованцем "Динамо", але, так і не зумівши закріпитися у першій команді "біло-синіх", 2011 року він перейшов до "Дніпра", в якому виступав до 2016 року. Після цього для форварда розпочався його іспанський період кар'єри: "Бетіс", "Райо Вальєкано" і, нарешті, "Альбасете".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Роман Зозуля
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