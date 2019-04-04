Іспанський форвард бачить Циганкова у "Реалі"

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / facebook.com/fcdynamoua

Нападник "Динамо" іспанець Фран Соль, який є вихованцем "Реала", порівняв гравців мадридського та київського клубів.

Наразі Соль відновлюється після травми плеча і вже переніс операції, тому має час поспілкуватися зі ЗМІ.

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Соль виокремив двох гравців "Динамо" – Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова.

Микола Шапаренко мені нагадує Марко Асенсіо. У нього багато енергії, він дуже добре бігає по полю і хоче грати. У розпорядженні небагатьох клубів є такі гравці, як Віктор Циганков. Він відмінно б'є лівою ногою, в "Реалі" такий би згодився,
– сказав Соль.

Також 27-річний форвард впевнений, що виступ у "Динамо" може допомогти йому потрапити до збірної Іспанії.

"Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем 16 січня. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.

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Теги: Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо
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