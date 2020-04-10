Іспанський футболіст розробив засіб захисту від коронавірусу: фото

Захисник клубу іспанської Сегунди Б "Ібіца" Алекс Кінтанілья взяв участь в створенні респіратора, який зможе допомогти людям, хворим на Covid-19.

За інформацією Marca, Кінтанілья, який має навички промислового інженера, зібрав команду з Мадрида, Нанта, Кадіса, Більбао і Галісії.

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За 19 днів, працюючи по 12 годин на добу в режимі відеоконференції, вони зуміли спроектувати і створити респіратор, який може виконувати функції апарату ШВЛ.

"Він не вентилює, на відміну від звичайних респіраторів, але дає кращі результати, оскільки йому вдається збільшити середній тиск. Він є прототипом апарату ШВЛ, але набагато дешевший. Ми продаватимемо його за собівартістю", – розповів Кінтанілья.

Футболіст збирається продавати респіратори за собівартістю, яка становить 2 тисячі євро. У той же час, подібні пристрої на іспанському ринку доходять до 20 тисяч євро за штуку.

El futbolista Álex Quintanilla, otro héroe ante el coronavirus



El central diseñó y desarrolló un respirador: distinto, barato y eficiente



Hablamos con él ya en #ADiario: https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/6j6nHhkcT7 — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2020

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