Іспанський голкіпер дискваліфікований на 8 матчів за расизм
Наприкінці вересня 2019 року у Чемпіоншипі між собою зіграли "Чарльтон" та "Лідс". Голкіпер "Лідса" Кіко Касілья образив форварда Джонатана Леко, образи якого визнали расистськими, а суддя вніс цей момент у протокол матчу.
Як повідомляє Sky Sports, з листопада 2019 року Футбольна асоціація Англії вела розслідування, і тільки зараз було прийнято рішення.
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33-річний голкіпер дискваліфікований на вісім матчів і поніс штраф в розмірі 60 тисяч фунтів.
Сам воротар заперечує звинувачення. Клуб підтримує іспанця, наполягаючи при цьому на неприпустимість проявів расизму чи дискримінації за будь-якими ознаками.
33-річний Кіко Касілья поніс штраф у розмірі 60 тисяч фунтів і зобов'язаний пройти навчальний курс проти расової дискримінації. Воротар Лідса пропустить майже весь залишок сезону, повернутись на поле голкіпер зможе лише у квітні на останніх три матчі чемпіонату.
Кіко Касілья перейшов в Лідс взимку поточного року з мадридського "Реала", контракт воротаря з клубом розрахований до 2023 року.
У нинішньому сезоні іспанець провів 37 матчів у всіх турнірах за "Юнайтед".
Лідс займає другу сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипа, набравши 65 очок після 35 турів.
Цікаві факти про Кіко Касілью
- Виступав за клуби "Еспаньйол" та "Реал Мадрид", а також національну збірну Іспанії (дебютував у товариському матчі проти збірної Німеччини).
- У липні 2015 року уклав п'ятирічний контракт з рідним мадридським "Реалом". У складі "вершкових" став одним з дублерів іншого голкіпера костариканця кейлора Наваса.
- До складу клубу "Лідс Юнайтед" приєднався у 2019 році.
- Здобутки у складі "Реалу": чемпіон Іспанії 2016/17 року. У 2017 році став володарем Суперкубка Іспанії. Володар ліги Чемпіонів УЄФА: 2015/16, 2016/17, 2017/18 років. Володар Суперкубка УЄФА 2016 та 2017 років. Переможець Клубного чемпіонату світу: 2016, 2017 та 2018 років.
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