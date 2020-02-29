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Іспанський голкіпер дискваліфікований на 8 матчів за расизм

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Кіко Касілья / marca.com

Наприкінці вересня 2019 року у Чемпіоншипі між собою зіграли "Чарльтон" та "Лідс". Голкіпер "Лідса" Кіко Касілья образив форварда Джонатана Леко, образи якого визнали расистськими, а суддя вніс цей момент у протокол матчу.

Як повідомляє Sky Sports, з листопада 2019 року Футбольна асоціація Англії вела розслідування, і тільки зараз було прийнято рішення.

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33-річний голкіпер дискваліфікований на вісім матчів і поніс штраф в розмірі 60 тисяч фунтів.

Сам воротар заперечує звинувачення. Клуб підтримує іспанця, наполягаючи при цьому на неприпустимість проявів расизму чи дискримінації за будь-якими ознаками.

33-річний Кіко Касілья поніс штраф у розмірі 60 тисяч фунтів і зобов'язаний пройти навчальний курс проти расової дискримінації. Воротар Лідса пропустить майже весь залишок сезону, повернутись на поле голкіпер зможе лише у квітні на останніх три матчі чемпіонату.

Кіко Касілья перейшов в Лідс взимку поточного року з мадридського "Реала", контракт воротаря з клубом розрахований до 2023 року.

У нинішньому сезоні іспанець провів 37 матчів у всіх турнірах за "Юнайтед".

Лідс займає другу сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипа, набравши 65 очок після 35 турів.

Цікаві факти про Кіко Касілью

  • Виступав за клуби "Еспаньйол" та "Реал Мадрид", а також національну збірну Іспанії (дебютував у товариському матчі проти збірної Німеччини).
  • У липні 2015 року уклав п'ятирічний контракт з рідним мадридським "Реалом". У складі "вершкових" став одним з дублерів іншого голкіпера костариканця кейлора Наваса.
  • До складу клубу "Лідс Юнайтед" приєднався у 2019 році. 
  • Здобутки у складі "Реалу": чемпіон Іспанії 2016/17 року. У 2017 році став володарем Суперкубка Іспанії. Володар ліги Чемпіонів УЄФА: 2015/16, 2016/17, 2017/18 років. Володар Суперкубка УЄФА 2016 та 2017 років. Переможець Клубного чемпіонату світу: 2016, 2017 та 2018 років.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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