Іспанський голкіпер дискваліфікований на 8 матчів за расизм

Наприкінці вересня 2019 року у Чемпіоншипі між собою зіграли "Чарльтон" та "Лідс". Голкіпер "Лідса" Кіко Касілья образив форварда Джонатана Леко, образи якого визнали расистськими, а суддя вніс цей момент у протокол матчу.

Як повідомляє Sky Sports, з листопада 2019 року Футбольна асоціація Англії вела розслідування, і тільки зараз було прийнято рішення.

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33-річний голкіпер дискваліфікований на вісім матчів і поніс штраф в розмірі 60 тисяч фунтів.

Сам воротар заперечує звинувачення. Клуб підтримує іспанця, наполягаючи при цьому на неприпустимість проявів расизму чи дискримінації за будь-якими ознаками.

33-річний Кіко Касілья поніс штраф у розмірі 60 тисяч фунтів і зобов'язаний пройти навчальний курс проти расової дискримінації. Воротар Лідса пропустить майже весь залишок сезону, повернутись на поле голкіпер зможе лише у квітні на останніх три матчі чемпіонату.

Кіко Касілья перейшов в Лідс взимку поточного року з мадридського "Реала", контракт воротаря з клубом розрахований до 2023 року.

У нинішньому сезоні іспанець провів 37 матчів у всіх турнірах за "Юнайтед".

Лідс займає другу сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипа, набравши 65 очок після 35 турів.

Цікаві факти про Кіко Касілью