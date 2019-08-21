Іспанський клуб несподівано може відправити в оренду футболіста збірної України

Український захисник іспанського "Леганеса" Василь Кравець може покинути клуб ще цього літа.

Українець не переконав тренерський штаб під час передсезонних зборів і Маурісіо Пеллегріно не розраховує на нього в цьому сезоні, повідомляє AS.

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"Леганес" готовий відправити Кравця в оренду, щоб він отримував необхідну ігрову практику в іншій команді. На початку липня в оренді захисника були зацікавлені "Малага" і колишній клуб українця "Луго". Також серед претендентів на Василя значився "Кадіс".

За інформацією джерела, "Леганес" вже знайшов заміну Кравцю. "Огірки" мають намір орендувати лівого захисника "Алавеса" Сауля Гарсію, який стане дублером Джонатана Сільви.

До слова, Кравець перейшов в "Леганес" з "Луго" на початку цього року. Контракт українця закінчується в червні 2023 року. В цілому, в Іспанії Кравець грає з січня 2017 року. Саме тоді український захисник перейшов з "Карпат" в "Луго".

22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив в заявку "Леганесу" на поєдинок проти "Осасуни" (0:1).

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