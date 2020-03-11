Іспанський клуб відмовляється їхати на матч 1/8 фіналу Ліги Європи з "Інтером"

Футбольний клуб "Хетафе" готовий відмовитись від участі в Лізі Європи через епідемію коронавірусу. Першим кроком до цього є відмова їхати у італійський Мілан на матч з "Інтером".

Як повідомляє Onda Cero, президент іспанського клубу Анхель Торрес заявив, що команда не планує їхати в Мілан та готовий погодитись на технічну поразку, але ризикувати здоров'ям команди не будуть.

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Якщо ситуація сильно не зміниться, "Хетафе" не полетить в Італію. Ми зверталися до УЄФА з проханням надати альтернативу матчу в Мілані,

– прокоментував президент.

️ Ángel Torres



"Salvo que esto cambie mucho el @GetafeCF mañana NO va a viajar a Italia" pic.twitter.com/Z6usvC0MC6 — El Transistor (@ElTransistorOC) March 10, 2020

Матч "Інтер" – "Хетафе" повинен відбутись 12 березня в Мілані. Ситуація в регіоні на півночі Італії є найсерйознішою в Європі.

Додамо, що станом на сьогодні, 11 березня, у Італії захворіло понад 10 тисяч осіб, із них померло 631.

Що відомо про коронавірус?

Станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 840 людей. Загальна кількість інфікованих – 110 276 осіб по всьому світу. Одужали понад 62 тисячі людей.

З країн Євросоюзу тільки в Кіпрі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірус. Натомість один випадок підтверджений в Україні.

Кількість людей, заражених коронавірусом Covid-19 у Франції за добу збільшилася на 336, загальна кількість хворих складає 949 осіб. 16 пацієнтів померло.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу