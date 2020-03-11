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Іспанський клуб відмовляється їхати на матч 1/8 фіналу Ліги Європи з "Інтером"

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"Хетафе" / twitter.com/getafecf

Футбольний клуб "Хетафе" готовий відмовитись від участі в Лізі Європи через епідемію коронавірусу. Першим кроком до цього є відмова їхати у італійський Мілан на матч з "Інтером".

Як повідомляє Onda Cero, президент іспанського клубу Анхель Торрес заявив, що команда не планує їхати в Мілан та готовий погодитись на технічну поразку, але ризикувати здоров'ям команди не будуть.

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Якщо ситуація сильно не зміниться, "Хетафе" не полетить в Італію. Ми зверталися до УЄФА з проханням надати альтернативу матчу в Мілані,
– прокоментував президент. 

Матч "Інтер" – "Хетафе" повинен відбутись 12 березня в Мілані. Ситуація в регіоні на півночі Італії є найсерйознішою в Європі. 

Додамо, що станом на сьогодні, 11 березня, у Італії захворіло понад 10 тисяч осіб, із них померло 631.

Що відомо про коронавірус?

  • Станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 840 людей. Загальна кількість інфікованих – 110 276 осіб по всьому світу. Одужали понад 62 тисячі людей.
  • З країн Євросоюзу тільки в Кіпрі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірус. Натомість один випадок підтверджений в Україні.
  • Кількість людей, заражених коронавірусом Covid-19 у Франції за добу збільшилася на 336, загальна кількість хворих складає 949 осіб. 16 пацієнтів померло.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол ФК Інтер Ліга Європи
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