Іспанський клуб звинуватили у договірних матчах, під підозрою колишні команди українців

Іспанський футбольний клуб "Осасуна" звинувачується в тому, що організовував договірні матчі в чемпіонаті. Серед них й ігри проти клубів, за які згодом виступали українці.

Свідчення проти "Осасуни" в суді дав колишній секретар клубу Анхель Віскай, повідомляє The Guardian. За його словами, мова йде про договірні матчі в сезонах 2012/13 та 2013/14. Тоді "Осасуна" боролася за виживання в Прімері.

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Справу відкрито проти 11 осіб: шести колишніх керівників "Осасуни", трьох колишніх гравців "Бетіса" Жорді Фігераса, Хаві Торреса та Антоніо Амайя, а також двох агентів з нерухомості, які були причетні до угоди.

За словами Анхеля Віская, керівництво "Осасуни" заплатило 400 тисяч євро готівкою "Хетафе". "Бетіс" наступного сезону від них отримав 250 тисяч євро. Хоча і сама "Осасуна" отримувала кошти – від "Еспаньйола". Клуб з Барселони боровся за збереження місця в еліті, а "Осасуна" на той час вже вилетіла. Тож команда "злила" матч (він закінчився внічию) за 250 тисяч євро.

Також "Осасуна" платила іншим командам за перемоги – "Вальядоліду" за перемогу над "Депортіво" 150 тисяч євро, а "Бетісу" – за перемогу над "Сельтою". "Депортіво" та "Сельта" тоді боролися з "Осасуною" за виживання в сезоні 2012/13.

Згодом "Бетіс" отримав 400 тисяч євро за перемогу над "Вальядолідом". Це було в сезоні 2013/14. Тоді "Бетіс" вже вилетів, а "Осасуна" боролася за місце в Прімері саме з "Вальядолідом". Однак ця перемога не допомогла – всі три клуби за підсумками сезону вилетіли до Сегунди.

Варто відзначити, що два клуби, про які згадуються – “Бетіс” та “Вальядолід” – мають український слід. За перший з них згодом виступав Роман Зозуля, а у “Вальядоліді” в оренді пів року провів Андрій Лунін. Однак до цих матчів вони відношення не мають, адже прийшли до команд вже після цього.