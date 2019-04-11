Іспанський політик назвав українця Романа Зозулю неонацистом та расистом

В Іспанії розгорівся новий скандал навколо українця Романа Зозулі. Цього разу футболіста назвали неонацистом та расистом.

Таку заяву в інтерв'ю виданні Marca зробив іспанський політик Пабло Іглесіас. Він є політиком лівих поглядів та лідером коаліції "Об'єднаний Подемос". Коли його спитали про те, чи має спорт бути вище політики, і нагадали приклад Романа Зозулі, який не перейшов у "Райо Вальєкано" через протест місцевих фанатів, він назвав українця неонацистом та расистом.

"Чи було б прийнятним для Німеччини найняти гравця, який зробив нацистський салют або носить татуювання у вигляді свастики? У випадку Зозулі, ми не говоримо про футболіста з яким-небудь ідеологічним поглядом, який у нього є право мати та захищати. Ми говоримо про неонациста. Ми говоримо про расизм. Те, що завдає великої шкоди футболу. Ось чому я вважаю, що шанувальники "Райо" надали приклад демократичної прихильності", – заявив Пабло Іглесіас.

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В "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля, одразу виступили із заявою, в якій засудили слова Пабло Іглесіаса.

"Рада директорів і вся родина, що входить до складу "Альбасете", хоче висловити свою одностайну підтримку Роману Зозулі. Його поведінка в ці двадцять місяців як член Клубу була справжнім прикладом для всіх. Як у роздягальні, так і у підтримці соціальних проектів, які просуває "Фундація Альбасете Баломпіє" з метою створення більш справедливого та рівноправного суспільства через спорт", – йдеться в заяві клубу.

Окрім того, у "Альбасете" пообіцяли надати Роману Зозулі юридичну підтримку у випадку, якщо гравець вирішить звернутися до суду для захисту своєї честі, гарантованої Конституцією Іспанії та верховенством права.

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Скандал навколо Романа Зозулі1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклав наводилися його слова підтримки україніській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використаовували проросійькі ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.



Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".



Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами і 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.