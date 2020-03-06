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Збірна України з хокею з м'ячем здобула срібні нагороди на чемпіонаті світу

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Збірна України з хокею з м'ячем / rossaprimavera.ru

Відбувся чемпіонат світу з хокею з м'ячем у Іркутську (Росія).Чоловіча збірна України завоювала срібло в Групі В.

На чемпіонаті світу у групі В збірна України потрапила у досить непросту підгрупу А. Її суперниками стали збірні Угорщини, Нідерландів, Чехії та Швейцарії.

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Результати групових матчів

Україна – Угорщина 0:2

Україна – Нідерланди 4:2 (по пенальті)

Україна – Чехія 2:0

Україна – Швейцарія 4:1

Збірна України у результаті посіла другу сходинку у підгрупі та вийшла в ¼ фіналу, де на неї вже чекала збірна Латвії. Суперник виявився до снаги нашим хлопцям та перемогли – 5:1. У півфіналі українці зустрілись зі збірною Монголії на стадіоні "Рекорд" в Іркутську. Рахунок матчу – 1:3 на користь українців, хоча фаворитом зустрічі вважалась саме збірна Монголії. 


Україна – Монголія

У матчі за підвищення у класі на наших хлопців чекала збірна Угорщини, якій ми поступились у групі. Перший тайм був рівний – 1:1, але перемогти не вдалось. Фінальний рахунок поєдинку – 1:4. На жаль, наші хлопці залишились у групі B. 

Цей результат став найкращим для збірної України на чемпіонатах світу. До цього найкращим досягненням для наших хлопців було третє місце у 2016 році. 


Найкращий результат збірної України

  • У 2007 році була створена Українська Федерація хокею з м’ячем, але дебютувати на чемпіонаті світу збірній не виходило ще декілька років. 
  • У 2013 році збірна перший раз взяла участь на чемпіонаті світу.
  • На двох останніх чемпіонатах світу 2018 та 2019 років національна збірна посідала відповідно такі місця: 14-е та 17-е.
  • Головним тренером збірної України є шведський фахівець Магнус Альм. 
  • Найбільшу перемогу збірна здобула над командою з Сомалі – 13:0.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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