Збірна України з хокею з м'ячем здобула срібні нагороди на чемпіонаті світу
Відбувся чемпіонат світу з хокею з м'ячем у Іркутську (Росія).Чоловіча збірна України завоювала срібло в Групі В.
На чемпіонаті світу у групі В збірна України потрапила у досить непросту підгрупу А. Її суперниками стали збірні Угорщини, Нідерландів, Чехії та Швейцарії.
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Результати групових матчів
Україна – Угорщина 0:2
Україна – Нідерланди 4:2 (по пенальті)
Україна – Чехія 2:0
Україна – Швейцарія 4:1
Збірна України у результаті посіла другу сходинку у підгрупі та вийшла в ¼ фіналу, де на неї вже чекала збірна Латвії. Суперник виявився до снаги нашим хлопцям та перемогли – 5:1. У півфіналі українці зустрілись зі збірною Монголії на стадіоні "Рекорд" в Іркутську. Рахунок матчу – 1:3 на користь українців, хоча фаворитом зустрічі вважалась саме збірна Монголії.
Україна – Монголія
У матчі за підвищення у класі на наших хлопців чекала збірна Угорщини, якій ми поступились у групі. Перший тайм був рівний – 1:1, але перемогти не вдалось. Фінальний рахунок поєдинку – 1:4. На жаль, наші хлопці залишились у групі B.
Цей результат став найкращим для збірної України на чемпіонатах світу. До цього найкращим досягненням для наших хлопців було третє місце у 2016 році.
Найкращий результат збірної України
- У 2007 році була створена Українська Федерація хокею з м’ячем, але дебютувати на чемпіонаті світу збірній не виходило ще декілька років.
- У 2013 році збірна перший раз взяла участь на чемпіонаті світу.
- На двох останніх чемпіонатах світу 2018 та 2019 років національна збірна посідала відповідно такі місця: 14-е та 17-е.
- Головним тренером збірної України є шведський фахівець Магнус Альм.
- Найбільшу перемогу збірна здобула над командою з Сомалі – 13:0.