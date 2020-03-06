Збірна України з хокею з м'ячем здобула срібні нагороди на чемпіонаті світу

Відбувся чемпіонат світу з хокею з м'ячем у Іркутську (Росія).Чоловіча збірна України завоювала срібло в Групі В.

На чемпіонаті світу у групі В збірна України потрапила у досить непросту підгрупу А. Її суперниками стали збірні Угорщини, Нідерландів, Чехії та Швейцарії.

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Результати групових матчів

Україна – Угорщина 0:2

Україна – Нідерланди 4:2 (по пенальті)

Україна – Чехія 2:0

Україна – Швейцарія 4:1

Збірна України у результаті посіла другу сходинку у підгрупі та вийшла в ¼ фіналу, де на неї вже чекала збірна Латвії. Суперник виявився до снаги нашим хлопцям та перемогли – 5:1. У півфіналі українці зустрілись зі збірною Монголії на стадіоні "Рекорд" в Іркутську. Рахунок матчу – 1:3 на користь українців, хоча фаворитом зустрічі вважалась саме збірна Монголії.



Україна – Монголія

У матчі за підвищення у класі на наших хлопців чекала збірна Угорщини, якій ми поступились у групі. Перший тайм був рівний – 1:1, але перемогти не вдалось. Фінальний рахунок поєдинку – 1:4. На жаль, наші хлопці залишились у групі B.

Цей результат став найкращим для збірної України на чемпіонатах світу. До цього найкращим досягненням для наших хлопців було третє місце у 2016 році.



Найкращий результат збірної України