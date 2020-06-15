Історичне досягнення: рік тому збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20 – відео
15 червня 2019 збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20. Українські гравці у фінальному матчі перемогли Південну Корею.
Шлях до фіналу
Українська команда розпочала виступ на чемпіонаті світу в Польщі матчем проти США, повідомляє 24 канал.
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Українці здобули важку перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Булеци і Попова. У наступному матчі групового етапу "синьо-жовті" завдяки єдиному голу Дениса Попова завдали поразки Катару.
У третьому матчі у рамках групового етапу підопічні Олександра Петракова поділили очки з Нігерією. Матч завершився з рахунком 1:1.
В 1/8 фіналу українська команда розгромила Панаму з рахунком 4:1, у чвертьфіналі пройшла Колумбію (0:1) та в драматичній грі вибила Італію (1:0) у півфіналі.
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Фінальна гра
У вирішальному поєдинку Україна перемогла Південну Корею – 3:1. Матч для наших футболістів розпочався невдало.
Уже на 5-й хвилині зустрічі Лі Канг Ін вивів Південну Корею вперед, реалізувавши пенальті.
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Українці зрівняли рахунок ще в першому таймі. Голом відзначився Владислав Супряга. По перерві Супряга вивів Україну вперед, оформивши дубль.
Закріпив перевагу підопічних Петракова Цітаішвілі. Георгій відзначився на 89-й хвилині.
Україна – Південна Корея відеоогляд матчу