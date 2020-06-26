Донецький "Шахтар" представив новий дизайн клубного автобуса. "Гірники" презентували новий дизайн автобуса напередодні матчу чемпіонату України проти "Зорі".

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря". "Шахтар" прибуде на матч із "Зорею" в статусі чемпіона-2019/20 і приїде на автобусі з новим дизайном.

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Історичний підтекст

"Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій "Шахтар" здобув Кубок УЄФА", – мовиться у повідомленні.

Донеччани здобули Кубок УЄФА у 2009 році. У фіналі "гірники" перемогли німецький "Вердер". У півфіналі "Шахтар" здолав київське "Динамо".



Новий дизайн клубного автобусу "Шахтаря" / Фото shakhtar.com​

У суботу, 27 червня, "оранжево-чорні" у рамках 28-го туру Прем’єр-ліги прийматимуть на НСК "Олімпійський" луганську «Зорю». Початок о 19:30.