З історичним підтекстом: "Шахтар" представив новий дизайн клубного автобуса – фото
Донецький "Шахтар" представив новий дизайн клубного автобуса. "Гірники" презентували новий дизайн автобуса напередодні матчу чемпіонату України проти "Зорі".
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря". "Шахтар" прибуде на матч із "Зорею" в статусі чемпіона-2019/20 і приїде на автобусі з новим дизайном.
До речі ЗМІ назвали зарплату лідера "Шахтаря" Тайсона
Історичний підтекст
"Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій "Шахтар" здобув Кубок УЄФА", – мовиться у повідомленні.
Донеччани здобули Кубок УЄФА у 2009 році. У фіналі "гірники" перемогли німецький "Вердер". У півфіналі "Шахтар" здолав київське "Динамо".
Новий дизайн клубного автобусу "Шахтаря" / Фото shakhtar.com