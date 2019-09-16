Історичний матч "Олександрії" в Лізі Європи довірили турецьким арбітрам

19-го вересня українські клуби "Динамо" та "Олександрія" стартують у груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020. "Олександрія" дебютує на груповому етапі другого за престижністю турніру Європи.

"Олександрія" зіграє у Німеччині проти тамтшенього клубу "Вольфсбург". Гра розпочнеться о 22:00.

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На поєдинку "Олександрії" працюватиме турецька бригада арбітрів на чолі з Халісом Езкахьяком. Асистентами рефері будуть його земляки Джейхун Сесігюзел та Хакан Емішкен.

Стартовий матч "Динамо", яке зустрінеться у Києві зі шведським "Мальме", обслуговуватимуть арбітри з Північної Македонії.

Головний арбітр – Александар Ставрев. Його асистентами будуть Мар'ян Кіровськи й Деян Костадінов. Поєдинок "Динамо" – "Мальме" розпочнеться о 20:00.

Результати матчів українських клубів у Лізі Європи – читайте на сайті Спорт24.