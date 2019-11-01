Історичний матч: в Україні вперше використають систему VAR в режимі онлайн

У п'ятницю, 1 листопада, відбудеться матч юнацького чемпіонату України між "Динамо" U-19 і "Карпатами" U-19.

В цьому поєдинку вперше працюватиме система VAR в режимі онлайн, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Суддівська бригада матиме зв'язок зі своїми колегами, які у ключових епізодах зможуть допомагати у прийнятті правильних рішень на полі.

На такий важливий історичний матч Комітет арбітрів УАФ призначив потужну суддівську бригаду ФІФА в такому складі:

– головний арбітр – Микола Балакін;

– асистенти арбітра – Андрій Скрипка, Володимир Володін;

– четвертий арбітр – Євген Арановський;

– спостерігач арбітражу – Віктор Швецов;

– арбітр VAR – Сергій Бойко;

– асистент арбітра VAR – Семен Шлончак;

– спостерігач арбітражу VAR – Віктор Дердо.

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До слова, матч чемпіонату U-19 "Динамо" – "Карпати" відбудеться у п’ятницю, 1 листопада, на заміській базі "Динамо" у Конча-Заспі, початок – о 13:00.

Раніше в Україні система Відеодопомога суддям тестувалася в офлайн-режимі. У липні стало відомо, що на рівні Прем'єр-ліги VAR планують ввести з другої частини поточного чемпіонату.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

- порушення правил при забитих голах,

- епізоди з призначенням пенальті,

- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.