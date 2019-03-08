Історія американця, який підкорив неприступну скелю без страхування: захопливе відео

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – американець Алекс Хоннольд здолав надскладну скелю Ель Капітан висотою 2 307 метрів без страхувальної мотузки. На такій довгій дистанції неймовірно складно зробити все ідеально без жодної хиби. Попередні два сміливці, які задумувались над подібним сходженням, загинули від експериментів. Загалом на свій подвиг Алекс витратив 3 години 56 хвилин.

Також у випуску:

• На той момент Алекс мав за спиною величезну кількість сходжень вільним лазінням та найскладнішим стилем клаймбінга – фрі соло. У ньому скелелазу допомагають лише скельні кеди та магнезія (порошок оксиду магнію або розчин солі магнію, що застосовуються спортсменами).

• Друзі-відеооператори фільмували кожен момент сходження на скелю Алекса. 

алекс хоннольд
Під час сходження Алекса фільмували друзі

• Загалом на свій подвиг Алекс витратив 3 години 56 хвилин. Почав же лазити по скелях американець в 11-річному віці. Вступивши в університет, швидко закінчив навчання і продовжив розвивати хобі. Вже більше 10 років він подорожує на фургоні від скелю до скелі, долаючи нові вершини.

алекс хоннольд
Скеля Ель Капітан в Національному парку Йосеміті

ель капітан
Такий шлях скелею сягає 1 000 метрів

• Фільм "Free Solo", який розповідає про скелелаза Алекса Хоннольда, отримав "Оскар".

оскар
Отримання "Оскару"

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Теги: Новини Спорту Спорт Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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