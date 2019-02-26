Історія крижаного голландця, який без одягу піднявся на Еверест: відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – голландець Вім Хоф, якого називають Айсмен, здивував увесь світ своєю стійкістю до холоду. Він пробіг півмарафон полярним колом, підкорив Монблан і Кіліманджаро та майже підійнявся на Еверест в одних шортах. Хоф 16 разів встановив рекорд з безперервного перебування у коробці з льодом. І при цьому всьому голландець має надзвичайно міцне здоров'я.

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На унікальні досягнення Хофа звернули увагу науковці та медики, і Вім залюбки перетворився на піддослідного кролика. У 2011 році йому ввели бактеріальний ендотоксин. У звичайних людей така ін’єкція викликала би щонайменше температуру та сильний головний біль. Хоф якось придушив реакцію своєї імунної системи та змусив власний організм виділити височенну дозу адреналіну, який і впорався із токсинами.

Спершу медики вирішили що витворяти подібні фортелі Віму Хофу дозволяє якась генетична унікальність. От тільки згодом, такий же експеримент науковці провели із дванадцятьма учнями голландця, яких він тренував у Польщі і всі вони показали ідентичний результат.

Дивіться відео програми "Спорт навиворіт":