Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі

"Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрінуться в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – тільки п'ять.

Між собою команди зіграли 10 фіналів: "Шахтар" і "Динамо" здобули по 5 перемог. Двічі команди зустрічалися в 1/4 фіналу й далі проходив "Шахтар". По одному разу клуби зустрілися в 1/16, 1/8 фіналу та півфіналі. У всіх випадках перемагав "Шахтар".

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Статистика зустрічей Динамо – Шахтар у Кубку України

Сезон 2001/02, Фінал

Динамо – Шахтар 2:3 (Шахтар переміг у додатковий час)

Сезон 2002/03, Фінал

Динамо – Шахтар 2:1

Сезон 2004/05, Фінал

Шахтар – Динамо 0:1

Сезон 2006/07, Фінал

Динамо – Шахтар 2:1

Сезон 2007/08, Фінал

Шахтар – Динамо 2:0

Сезон 2008/09, 1/2 фіналу

Шахтар – Динамо 1:0

Сезон 2009/10, 1/4 фіналу

Шахтар – Динамо 2:0

Сезон 2010/11, Фінал

Динамо – Шахтар 0:2

Сезон 2011/2012, 1/8 фіналу

Динамо – Шахтар 2:3

Сезон 2012/13, 1/16 фіналу

Шахтар – Динамо 4:1

Сезон 2013/14, Фінал

Динамо – Шахтар 2:1

Сезон 2014/2015 Фінал

Динамо – Шахтар 0:0 (5:4 по пенальті)

Сезон 2016/17, Фінал

Шахтар – Динамо 1:0

Сезон 2017/18, Фінал

Динамо – Шахтар 0:2

Сезон 2018/19, 1/4 фіналу

Шахтар – Динамо 1:1 (4:3 по пенальті)

Базовим днем для матчів 1/8 фіналу Кубка України є 30 жовтня 2019 року. Матч "Динамо" проти "Шахтаря" в 1/8 фіналу Кубка України стане першим для киян на домашньому стадіоні з 2016 року.

26 жовтня 2016 "Динамо", яке очолював Сергій Ребров, на НСК "Олімпійському" обіграло "Зорю" в 1/8 фіналу Кубка України з рахунком 5:2 у додатковий час.

Формально господарем поля київський клуб був у фінальному матчі Кубка сезону 2017/2018, але зустріч з "Шахтарем" проходила в Дніпрі.