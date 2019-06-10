Італія – Боснія і Герцоговина: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Італія вперше в історії зустрінеться із збірною Боснії і Герцеговини. Команди зіграють в четвертому турі відбору на Євро-2020.

"Скуадра адзурра" до поєдинку підходить у статусі лідера квартету G та абсолютного фаворита.

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1,39 – коефіцієнт на перемогу італійців

5,5 – коефіцієнт на нічию.

9,2 – коефіцієнт на те, що перемогу святкуватимуть боснійці.



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Крім цього, представники команди Боснії і Герцоговини в трьох попередніх матчах тільки одного разу перемогли, зіграли в нічию та поступилися. А от Італія за аналогічний період тричі тріумфувала.