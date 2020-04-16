Італія рветься вийти з карантину: перший футбольний матч вже призначений на 27 травня
Рада Серії А запропонувала відновити призупинений через пандемію коронавірусу сезон в Італії в кінці травня півфінальними матчами Кубка країни.
На 27 травня запланований матч півфіналу Кубок Італії "Ювентус" – "Мілан". Керівники клубів обговорять цю ідею на зборах 21 квітня, повідомляє ANSA.
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Також на 28 травня запланований другий півфінальний матч "Наполі"– "Інтер".
При такому варіанті, інші команди будуть мати більше часу для підготовки. Є ймовірність, що футболісти повернуться до тренувань на початку травня.
- Раніше президент федерації футболу Італії заявив, що готується відновити сезон. Природно, що матчі будуть проводити без публіки.
- В Європі продовжують грати в футбол лише в Білорусі, а провідні ліги вибирають дати рестарту сезону.
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