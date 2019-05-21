Італія виграла "битву за життя" на ЧС з хокею, Канада розгромила Данію: відео

У понеділок, 20 травня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею 2019 року, а також команди, які зберегли місце в елітному дивізіоні.

Австрія – Італія 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

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У двобої між Австрією і Італією вирішувався головний невдаха групи В. Після того, як в попередніх шести матчах Італія програла із загальним рахунком 1:45, ніхто особливо не ставив на неї.

Але підопічні канадця Клейтона Беддоуса змогли здивувати всіх. Основний час матчу завершився нічиєю, і в підсумку переможець вперше на турнірі визначався в серії буллітів, де міцніші нерви виявилися у італійців – з семи спроб вони реалізували три, в той час як австрійці на одну менше.

Канада – Данія 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

У паралелньому матч збірна Канади розгромила Данію з рахунком 5:0. Канадці виграли п'ятий матч поспіль на турнірі, у датчан – дві перемоги в шести іграх.

До середини першого періоду канадська збірна лідирувала з різницею в три шайби. Авторами точних кидків стали П'єр Люк Дюбуа, Джаред Макканн і Джонатан Маршессо. На 34-й хвилині Сем Райнхарт збільшив перевагу Канади до чотирьох голів, через 10 хвилин форвард оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

До слова, останнім чвертьфіналістом стала збірна Швеції, яка обіграла латвійську національну команду (5:4).

З групи А в цю стадію пробилися Канада, США, Фінляндія і Німеччина. У групі В, в стадію на вибування вийшли Росія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

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