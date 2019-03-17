Італійка Вірер виграла мас-старт в Естерсунді, Меркушина тільки 25-а

1189 Читать новость на русском
Доротея Вірер
Доротея Вірер / twitter.com/ItaliaTeam_it

Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла золото чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді. Вірер не було рівних у мас-старті.

Вірер від старту гонки трималася у групі лідерів. Вирішальною стала третя стрільба, де Доротея не схибила, на відміну від суперниць. На останній стрільбі італійка допустила два промахи, але все одно змогла випередити росіянку Катерину Юрлову-Перхт.

Читайте також: Жіноча збірна України здобула бронзові медалі в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Саме росіянка здобула друге місце, зумівши втримати перевагу над Деніз Херманн. Німкеня, якби не допустила промах на останній стрільбі, могла втрутитися у боротьбу за перемогу. Херманн – третя.

 

 

Україну в мас-старті представляла тільки Анастасія Меркушина. 24-річна біатлоністка не змогла втрутитися у боротьбу за найвищі місця. Анастасія допустила аж шість промахів на чотирьох вогневих рубежах і фінішувала на 25 позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Польщі через обвал стіни загинув українець
сьогодні
3094
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українець Радівілов здобув срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
сьогодні 15:28 Українець Радівілов здобув срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
36
Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео
сьогодні 14:19 Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео
143
Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
16 березня 20:49 Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
167
Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
16 березня 19:15 Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
356
Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
16 березня 16:58 Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук