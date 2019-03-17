Італійка Вірер виграла мас-старт в Естерсунді, Меркушина тільки 25-а
Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла золото чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді. Вірер не було рівних у мас-старті.
Вірер від старту гонки трималася у групі лідерів. Вирішальною стала третя стрільба, де Доротея не схибила, на відміну від суперниць. На останній стрільбі італійка допустила два промахи, але все одно змогла випередити росіянку Катерину Юрлову-Перхт.
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Саме росіянка здобула друге місце, зумівши втримати перевагу над Деніз Херманн. Німкеня, якби не допустила промах на останній стрільбі, могла втрутитися у боротьбу за перемогу. Херманн – третя.
Україну в мас-старті представляла тільки Анастасія Меркушина. 24-річна біатлоністка не змогла втрутитися у боротьбу за найвищі місця. Анастасія допустила аж шість промахів на чотирьох вогневих рубежах і фінішувала на 25 позиції.