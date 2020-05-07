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Італійська лікарка працює з прізвищем Шевченка на халаті: фото

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / ФК "Мілан"

В Італії лікарі, яка борються з пандемією COVID-19, запустили флешмоб: медики пишуть на халатах прізвища футболістів. Італійський лікарка Сільвія Рамбалдіні приєдналася до флешмобу та написала на своєму халаті прізвище Андрія Шевченка.

Жінка опублікувала світлину в інстаграмі та назвала Шевченка феноменом, повідомляє 24 канал.

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"Хоч він і не бразилець, але яке це має значення, феномен – Шева", – написала Рамбалдіні в інстаграмі.

Що відомо про кар'єру Шевченка в Італії? Як футболіст Шевченко став легендою "Мілана". За італійський клуб Шевченко зіграв 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 асистів. Італійські ЗМІ припускають, що в майбутньому Шевченко очолить "Мілан".

З початку епідемії коронавірусу в Італії всього зафіксовано 214 457 випадків. За кількістю хворих у світі Італія займає третє місце, у Європі – друге після Іспанії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Новини Спорту ФК Мілан Андрій Шевченко Спорт Футбол
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