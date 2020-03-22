Італійська "Рома" націлилась на українського таланта "Шахтаря"

Італійський клуб всерйоз зацікавлений у придбанні молодого талановитого гравця донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Хавбек донецького клубу може піти на підвищення.

Головний тренер італійської "Роми" Паулу Фонсека вже звернувся до керівництва клубу з проханням розглянути можливість літнього трансферу Мудрика.

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Донецький "Шахтар" готовий продати Мудрика за 2 мільйони євро. У той час, як на авторитетному порталі Transfermarkt вартість молодого футболіста складає 200 тисяч євро.

Додамо, що у травні 2016 року португальський фахівець очолював "гірників". Саме під керівництвом Паулу Фонсеки за основну команду дебютував 19-річний футболіст. З 2019 року Фонсека став наставником італійської команди, підписавши дворічний контракт.

Фонсека тричі приводив "Шахтар" до чемпіонства в Україні.

Три рази бувши тренером "донеччан" Шахтар" ставав володарем кубка України та одного разу здобув Суперкубок України (2017).

Михайлом Мудриком цікавиться також і інший італійський клуб "Аталанта". Зазначимо, що Михайло Мудрик вважається одним із найбільш перспективних молодих українських футболістів.

Мудрик виступав на правах оренди у київському "Арсеналі", де дебютував у Прем'єр-лізі у грі проти того ж "Олімпіка", вийшовши на 87-й хвилині замість Владислава Калітвінцева. Після закінчення орендної угоди з київським "Арсеналом", повернувся в донецький "Шахтар".

Ролик про українського гравця Михайла Мудрика

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