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Італійські клуби скасовували тренувальний процес, причина – коронавірус

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"Мілан" / twitter.com/acmilan

Римський "Лаціо" та "Мілан" скасували свої тренування до 15 березня. Таке рішення було прийнято за для безпеки гравців та персоналу клубу.

Про це повідомили клуби у своїх соцмережах. 

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До такого ж рішення прийшли ще п'ять клубів Серії А: "Болонья", "Брешія", "Кальярі", "Фіорентина" і СПАЛ.

Нагадаємо, що в Італії офіційно на місяць призупинили всі спортивні змагання. "Мілан" ще й пожертвував 250 тисяч євро на дослідження коронавірусу.

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Автор: Софія Кулай
Теги: ФК Мілан Новини Спорту Спорт Футбол
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