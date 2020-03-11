Італійські клуби скасовували тренувальний процес, причина – коронавірус

Римський "Лаціо" та "Мілан" скасували свої тренування до 15 березня. Таке рішення було прийнято за для безпеки гравців та персоналу клубу.

Про це повідомили клуби у своїх соцмережах.

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First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm



Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00 pic.twitter.com/WevYVJX66F — AC Milan (@acmilan) March 10, 2020

До такого ж рішення прийшли ще п'ять клубів Серії А: "Болонья", "Брешія", "Кальярі", "Фіорентина" і СПАЛ.

Нагадаємо, що в Італії офіційно на місяць призупинили всі спортивні змагання. "Мілан" ще й пожертвував 250 тисяч євро на дослідження коронавірусу.

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