Італійські клуби скасовували тренувальний процес, причина – коронавірус
Римський "Лаціо" та "Мілан" скасували свої тренування до 15 березня. Таке рішення було прийнято за для безпеки гравців та персоналу клубу.
Про це повідомили клуби у своїх соцмережах.
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До такого ж рішення прийшли ще п'ять клубів Серії А: "Болонья", "Брешія", "Кальярі", "Фіорентина" і СПАЛ.
Нагадаємо, що в Італії офіційно на місяць призупинили всі спортивні змагання. "Мілан" ще й пожертвував 250 тисяч євро на дослідження коронавірусу.
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