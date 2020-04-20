Італійські клуби цікавляться футболістом "Динамо"

Деякі італійські клуби стежать за футболістом київського "Динамо". Футбольний агент Марко Трабуккі розповів про інтерес італійських команд до гравця "Динамо".

В ефірі програми "Великий футбол" агент розповідав про трансферний ринок. Він заявив про інтерес італійських команд до гравця "Динамо", але не став називати прізвище.

До речі Лідер "Динамо" відверто зізнався, чи думає про трансфер у "Шахтар"

Знаю, що декілька італійських клубів цікавляться конкретно футболістом "Динамо". Але це настільки далеко від конкретики. Зараз в Італії люди думають тільки про одне – коли можемо починати тренуватися і відновити чемпіонат. Їм не до трансферного вікна,

– сказав Марко Трабуккі.

Трабуккі додав, що не представляє інтереси гравця, яким цікавлять в Італії. Він також заявив, що це не Віталій Миколенко.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про інтерес до Миколенка з боку "Наполі". Також у послугах футболіста начебто був зацікавлений "Мілан".

Віталій спростовує інформацію про інтерес іноземних клубів. За словами футболіста, з ним ніхто про це не спілкувався.

У поточному сезоні футболіст зіграв за "Динамо" 33 матчі. У його активі 3 голи і 6 результативних передач.

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