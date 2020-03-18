Італійський аматор перевершив своїм голом зіркового Ібрагімовича – відео

На популярній сторінці у інстаграмі "433", що спеціалізується на публікаціях коротких роликів на футбольну тематику набирає популярність відео з неймовірним голом гравця італійської аматорської команди.

Ролик лише за першу половину дня набрало більше, ніж 1,7 мільйона переглядів.

Варто побачити Футболіст "Монако" Фабрегас купив Range Rover одноклубнику, якому програв парі: кумедне відео

Оригінальний гол дивіться відео:

Гравець на фланзі отримав м'яч обробивши його грудьми, зробив подачу у штрафний майданчик суперника, де вже був його партнер по команді. Перебуваючи спиною до м'яча, гравець виставляє п'яту і точно б'є в дальній нижній кут воріт воротаря, не залишаючи голкіперу жодних шансів.

Відомий шведський нападник Златан Ібрагімович теж полюбляє забивати голи у такому стилі. Але цей хлопчина своїм голом перевершив зіркового футболіста.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste