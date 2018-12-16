Італійський боксер освідчився дівчині в ринзі після ганебної поразки нокаутом: відео
Італійський боксер Карміне Томмазоне зробив пропозицію руки і серця дівчині після того, як зазнав поразки від мексиканця Оскара Вальдеса в титульному бою в США.
Відео із зворушливим моментом з'явилося в Twitter промоутерської компанії Top Rank.
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Томмазоне програв Вальдесу технічним нокаутом в поєдинку за титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі, який проходив в передмісті Далласа Фріско. У четвертому раунді бою 34-річний італієць двічі побував в нокдауні.
Незважаючи на поразку, спортсмен все ж знайшов в собі сили на пропозицію "руки і серця".
34-річний Томмазоне зазнав першої поразки на професійному рингу. До цього він виграв всі 19 боїв (5 нокаутів).
До слова, поєдинок відбувся в андеркарті матчу-реваншу між росіянином Ковальовим і колумбійцем Альваресом, в якому сильнішим виявився перший.
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