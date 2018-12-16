Італійський боксер освідчився дівчині в ринзі після ганебної поразки нокаутом: відео

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Оскар Вальдес нокаутував Карміне Томмазоне
Оскар Вальдес нокаутував Карміне Томмазоне / Top Rank

Італійський боксер Карміне Томмазоне зробив пропозицію руки і серця дівчині після того, як зазнав поразки від мексиканця Оскара Вальдеса в титульному бою в США.

Відео із зворушливим моментом з'явилося в Twitter промоутерської компанії Top Rank.

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Томмазоне програв Вальдесу технічним нокаутом в поєдинку за титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі, який проходив в передмісті Далласа Фріско. У четвертому раунді бою 34-річний італієць двічі побував в нокдауні.

Незважаючи на поразку, спортсмен все ж знайшов в собі сили на пропозицію "руки і серця".

34-річний Томмазоне зазнав першої поразки на професійному рингу. До цього він виграв всі 19 боїв (5 нокаутів).

До слова, поєдинок відбувся в андеркарті матчу-реваншу між росіянином Ковальовим і колумбійцем Альваресом, в якому сильнішим виявився перший.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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