Італійський футболіст вилікувався від коронавірусу

У італійському клубі "Пьянезе", який грає у Серії С був зафіксований спалах захворювання коронавірусом у декількох футболістів та персоналу. Як повідомили лікарі, один із гравців повність вилікувався від коронавірусу.

Як повідомляє Virgilio, губернатор італійського регіону Тоскана Енріко Россі заявив, що футболіст, який першим захворів на коронавірус повністю здоровий. Лікарі Сієни повідомили, що тест гравця виявився негативним.

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Раніше повідомлялося, що три гравці команди та один співробітник заражені коронавірусом, після чого всіх гравців, технічний персонал і менеджерів посадили на 15-денний довірчий карантин у себе вдома.

Додамо, що спортивні події в Італії відбуваються без глядачів. Крайнім таким заходом став матч "Ювентус" – "Інтер", який відбувся за пустих трибун.

Що таке коронавірус Covid-2019? Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром. Спалах коронавірусу Covid-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання. Все вказує на те, що хвороба має саме тваринне джерело інфекції.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу