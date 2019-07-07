Футболіст змусив бармена на мопеді з'їхати в море з причалу: курйозне відео

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Маріо Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Відомий італійський футболіст Маріо Балотеллі відзначився черговим ексцентричним вчинком. У Неаполі, куди Маріо відправився на відпочинок, футболіст змусив власника бару потопити власний мопед.

Відпочиваючи в одному з барів на узбережжі, Балотеллі пообіцяв дати 2000 євро місцевому барменові за те, що той розженеться на своєму мопеді й з'їде в море з причалу.

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Невідомий чоловік погодився, а відео епізоду футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buongiorno così ! (Vespa ripescata).

Допис, поширений Mario Balotelli‍‍ (@mb459)

Пізніше бармен заявив, що його мопед коштував всього 600 євро, тому він заробив на цьому парі.

На цей момент 28-річний Балотеллі перебуває у статусі вільного агента. У минулому сезоні він провів 25 матчів у складі французького "Марселя", забивши 8 голів.

Балотеллі одіозний футболіст. За період кар'єри в "Манчестер Сіті" він неодноразово потрапляв у неприємні ситуації. 3 грудня 2010 на тренуванні побився з Жеромом Боатенгом.

30 квітня 2011 року зчепився зі своїм одноклубником Венсаном Компані. 15 грудня 2011 року побився з партнером по команді Мікою Річардсом, але незабаром футболісти помирилися. 3 січня 2013 року на тренуванні посварився з головним тренером команди Роберто Манчіні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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