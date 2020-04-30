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Італійський гранд націлився на лідера "Шахтаря"

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Ісмаїлі
Ісмаїлі / 24 канал

Італійська "Рома" націлилася на чергового футболіста донецького "Шахтаря". Римський клуб спробує придбати оборонця "гірників" Ісмаїлі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, "Рома" цікавиться лівим захисником "Шахтаря" Ісмаїлі та спробує придбати того влітку.

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Повідомлялося, що римський клуб працював над трансфером 30-річного бразильця влітку 2019-го, але не зміг домовитися з "Шахтарем".

Трансферна вартість Ісмаїлі складає 15 мільйонів євро. Його контракт з "Шахтарем" розрахований до 30 червня 2023 року.

Зазначимо, що головний тренер "Роми" Пауло Фонсека підтвердив, що забрав би у свою команду декількох гравців "Шахтаря".

Втім, Фонсека не став уточнювати, кого саме він прагне бачити в "Ромі".

Також потрібно розуміти, що італійські клуби навряд чи зможуть собі дозволити купувати дорогих гравців через кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна вже оцінив збитки італійського футболу від пандемії у 100-800 мільйонів євро.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Рома Шахтар Трансфери Новини Спорту Футбол Спорт
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