Італійський гранд позбавив свою зірку капітанської пов’язки та не включив її у заявку на матч ЛЄ

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Мауро Ікарді
Мауро Ікарді / Twitter

В італійському футболі розгорається скандал. Виник він в міланському "Інтері", де керівництво клубу не може знайти спільної мови з капітаном команди Мауро Ікарді.

Спочатку аргентинського нападника позбавили капітанської пов’язки (її віддали Хандановічу). А після цього головний тренер клубу не включив нападника на матч проти віденського "Рапіда" у Лізі Європи.

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Причиною такого рішення є те, що форвард не поспішає підписувати новий контракт з клубом. При цьому що його чинна угода закінчується лише влітку 2021 року.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Ікарді забив 15 голів у 28 матчах за "Інтер". Також на його рахунку три результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Інтер
Джерело: 24 Канал
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