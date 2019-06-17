Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото

У Харкові відбулося відкриття футбольної академії відомого італійського клубу "Інтер". У складі італійської делегації захід відвідав колишній воротар міланського клубу й збірної Італії Франческо Тольдо.

На церемонії відкриття були присутні близько 60 дітей у віці від 8 до 15 років і понад 140 людей на трибунах.

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Грати у футбол – мрія кожної дитини, завдяки спортивним цінностям у них також є можливість розвивати людські якості. Завдяки академії "Інтера" і вмінням її тренерів все це може статися.



Я щасливий, що дитячі мрії можуть стати реальністю завдяки нашій академії. Упевнений, співробітництво з таким серйозним і здатним партнером, як харківський "Арсенал", означає, що крім спортивних цінностей ми також зможемо ділитися етичними й моральними,

– сказав Тольдо.

У перші дні проекту працюватимуть два тренери італійського клубу, щоб координувати й навчати українських фахівців. Це старший технічний директор Альдо Монтінаро та тренер академії "Інтера" Сіді Отман Ель-Джаухарі. Другий залишиться в Україні як постійний тренер.



Фото: inter.it

"Інтер" не перший європейський гранд, який відкриває свою академію в Україні. У лютому 2019-го року футбольну академію в Києві відкрив чемпіон Португалії "Бенфіка". Також повідомлялося, що в Тернополі запрацювала академія мадридського "Реала".

У минулому сезоні чемпіонату Італії "Інтер" завоював 4 місце, отримавши можливість виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.