Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото

91 Читать новость на русском
Академія "Інтера" в Харкові
Академія "Інтера" в Харкові / inter.it

У Харкові відбулося відкриття футбольної академії відомого італійського клубу "Інтер". У складі італійської делегації захід відвідав колишній воротар міланського клубу й збірної Італії Франческо Тольдо.

На церемонії відкриття були присутні близько 60 дітей у віці від 8 до 15 років і понад 140 людей на трибунах.

Дивіться також: Іспанські фанати скандували прізвище Зозулі й просили залишитися у клубі: відео

Грати у футбол – мрія кожної дитини, завдяки спортивним цінностям у них також є можливість розвивати людські якості. Завдяки академії "Інтера" і вмінням її тренерів все це може статися.

Я щасливий, що дитячі мрії можуть стати реальністю завдяки нашій академії. Упевнений, співробітництво з таким серйозним і здатним партнером, як харківський "Арсенал", означає, що крім спортивних цінностей ми також зможемо ділитися етичними й моральними,
– сказав Тольдо.

У перші дні проекту працюватимуть два тренери італійського клубу, щоб координувати й навчати українських фахівців. Це старший технічний директор Альдо Монтінаро та тренер академії "Інтера" Сіді Отман Ель-Джаухарі. Другий залишиться в Україні як постійний тренер.


Фото: inter.it

"Інтер" не перший європейський гранд, який відкриває свою академію в Україні. У лютому 2019-го року футбольну академію в Києві відкрив чемпіон Португалії "Бенфіка". Також повідомлялося, що в Тернополі запрацювала академія мадридського "Реала".

У минулому сезоні чемпіонату Італії "Інтер" завоював 4 місце, отримавши можливість виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

blog_ava
Я в любові, – Ані Лорак підтвердила чутки про роман із чоловіком, молодшим за неї на 14 років
сьогодні
2160
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер Новини Харкова
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
сьогодні 16:40 Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
91
Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
сьогодні 14:55 Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
850
Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
сьогодні 12:54 Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
845
"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
сьогодні 11:44 "Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
551
Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року
сьогодні 10:38 Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року
249
Новини
Більше новин
Залиште відгук