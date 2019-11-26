Італійський клуб оштрафував футболістів-бунтівників на шалені суми

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Лоренцо Інсіньє / twitter.com/sscnapoli

Італійський "Наполі" потрапив у низку скандалів. Найбільше ж постраждали футболісти.

Цей сезон "Наполі" проводить не надто вдало. Команда провалила старт чемпіонату Італії, і зараз посідає лише сьоме місце. Команда не може виграти шість матчів поспіль.

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Ще після поразки від "Роми" 2 листопада президент клубу Ауреліо Де Лаурентіса вирішив на тиждень закрити футболістів на базі. Однак вже 5 листопада після матчу проти "Зальцбурга" в Лізі чемпіонів футболісти після гри роз'їхалися по домівках. При цьому обіграти австрійську команду "Наполі" не зумів – 1:1.

За такий непослух керівництво клубу вирішило оштрафувати гравців. Але зробило це, порадившись з юридичною компанією, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Найбільше постраждає капітан "Наполі" Лоренцо Інсіньє. Він заплатить 350 тисяч євро. Це 50% від його місячної зарплати в клубі. Половину заплатить і півзахисник Аллан. Однак в нього це буде лише 200 тисяч євро. Щодо решти гравців клубу, які влаштували бунт, то їх оштрафували на 25% від місячної зарплати.

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Теги: Спорт Футбол Наполі
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