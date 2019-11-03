Італійський спортсмен двічі за день побив світовий рекорд на велотреку: неймовірні результати

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Філіппе Ганна
Філіппе Ганна / Getty Images

Чотириразовий чемпіон світу з Італії Філіппе Ганна оновив світовий рекорд в індивідуальній гонці переслідування з велоспорту на треку.

23-річний спортсмен проїхав фінальний заїзд етапу з результатом 4.02,647 хвилини.

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Попередній рекорд встановив він же, причому теж 3 листопада, в кваліфікаційному заїзді. Тоді Ганна показав результат 4.04,252 хвилини.

Ганна – перший італійський гонщик, який став рекордсменом в гонці переслідування з часів Андреа Колінеллі, який на Олімпійських іграх в Атланті в 1996 році став першим, кому вдалося подолати в цій дисципліні кордон 4.20.


Філіппе Ганна \ Фото: Getty Images

Попереднім автором рекорду був американець Ештон Лемб. Цікаво, що Ганна випередив Лемба і за сумарною кількістю світових рекордів в кар'єрі – 4 проти 3.

Варто зазначити, що ще влітку 2018-го жоден гонщик в світі не міг проїхати чотири кілометри швидше 4.10.

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Теги: Спорт Велоспорт
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