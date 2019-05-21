Італійський топ-клуб наблизився до підписання Маліновського

Керівництво "Наполі" зверталося в "Генк" з приводу Руслана Маліновського, якого бельгійський клуб має намір продати.

Про це повідомляє італійське видання Calcio Napoli 24.

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Представники "Наполі" кілька разів відвідували матчі "Генка" з метою перегляду Маліновського. Вони позитивно оцінили в своїх звітах гру українця. Також вони встановлювали контакти з оточенням українського футболіста.

Неаполітанці вже цікавилися ціною на українського хавбека, який провів хороший сезон і допоміг команді виграти чемпіонський титул.

У свою чергу "Генк", незважаючи на чемпіонство, влітку планує заробити на продажу 3-4 основних гравців, включаючи Маліновського.

Руслан Маліновський в поточному сезоні забив 16 голів і віддав 16 результативних передач в 51 матчі.

Раніше Спорт 24 писав, що "Генк" вже веде переговори з російським "Спартаком" з приводу переходу хавбека.

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