Італійський топ-клуб націлився на двох юних гравців "Динамо", але є конкуренти

Італійський "Наполі" стежить за двома юними українцями з київського "Динамо" – Віталієм Миколенко та Денисом Поповим.

Портал areanapoli.it повідомив, що Миколенко привернув увагу не тільки скаутів неаполітанського клубу, а й французького "Марселя" та англійського "Вест Хема".

До теми Суркіс програв декілька тисяч ексфутболісту "Динамо"

Зазначається, що сума трансферу Віталія може становити 15 мільйонів євро.

У свою чергу, інтерес до Дениса Попова італійці пояснюють тим, що центрбек добре проявив себе у складі збірної України на чемпіонаті світу U-20. Він добре грає головою у повітрі та непогано показує себе при персональній опіці.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram