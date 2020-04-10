Італійський топ-клуб націлився на двох юних гравців "Динамо", але є конкуренти
Італійський "Наполі" стежить за двома юними українцями з київського "Динамо" – Віталієм Миколенко та Денисом Поповим.
Портал areanapoli.it повідомив, що Миколенко привернув увагу не тільки скаутів неаполітанського клубу, а й французького "Марселя" та англійського "Вест Хема".
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Зазначається, що сума трансферу Віталія може становити 15 мільйонів євро.
У свою чергу, інтерес до Дениса Попова італійці пояснюють тим, що центрбек добре проявив себе у складі збірної України на чемпіонаті світу U-20. Він добре грає головою у повітрі та непогано показує себе при персональній опіці.
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