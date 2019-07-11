Італійський топ-клуб офіційно представив українського футболіста: фото

Український півзахисник Євген Шахов офіційно представлений у статусі гравця "Лечче".

Контракт із новачком Серії А розраховано на 2 роки з можливістю подовження на сезон.

Читайте також: Ярмоленко вийшов на поле вперше за дев'ять місяців: відео

Про підписання українцем контракту з новачком Серії А стало відомо в кінці червня.

Попереднім клубом Шахова був грецький ПАОК, в складі якого він в минулому сезоні став чемпіоном країни і володарем Кубка Греції. У всіх турнірах минулого сезону він зіграв в 40 матчах, забивши 5 голів і віддавши 2 результативних передачі.

"Лечче" за підсумками сезону, в свою чергу, зайняв друге місце в Серії Б і вперше з 2012 року зіграє в елітному італійському дивізіоні.