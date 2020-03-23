Італійський топ-клуб зацікавилась гравцем збірної України

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський опинився в шорт-листі "Фіорентини" на позицію атакуючого півзахисника.

Однак, варіант з придбанням українця не є пріоритетним для керівництва клубу, яке в першу чергу спробує придбати на цю позицію Лукаса Пакету з "Мілана".

Чиатйте також Італійська "Рома" націлилась на українського таланта "Шахтаря"

Крім Маліновського та Пакети, в сферу інтересів "фіалок" також входить Родріго де Пауль з "Удінезе".

Руслан Маліновський виступає в Італії з минулого літа, коли перебрався в "Аталанту" з бельгійського "Генка".

У нинішньому сезоні у всіх турнірах за "бергамаско" українець відіграв 31 матч (5 голів і 3 асисти).

В даний момент чемпіонат Італії припинений через пандемію коронавірусу. "Фіорентина" знаходиться на 13 місці, "Аталанта" займає четверту сходинку.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.