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Італійський топ-клуб зацікавилась гравцем збірної України

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Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський опинився в шорт-листі "Фіорентини" на позицію атакуючого півзахисника.

Однак, варіант з придбанням українця не є пріоритетним для керівництва клубу, яке в першу чергу спробує придбати на цю позицію Лукаса Пакету з "Мілана".

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Крім Маліновського та Пакети, в сферу інтересів "фіалок" також входить Родріго де Пауль з "Удінезе".

  • Руслан Маліновський виступає в Італії з минулого літа, коли перебрався в "Аталанту" з бельгійського "Генка".
  • У нинішньому сезоні у всіх турнірах за "бергамаско" українець відіграв 31 матч (5 голів і 3 асисти).
  • В даний момент чемпіонат Італії припинений через пандемію коронавірусу. "Фіорентина" знаходиться на 13 місці, "Аталанта" займає четверту сходинку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Збірна України з футболу Трансфери ФК Аталанта Руслан Маліновський Футбол
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