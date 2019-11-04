Італійський тренер зробив татуювання з прапором України: фото

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Андреа Малдера
Андреа Малдера / УАФ

Асистент головного тренера збірної України Андреа Малдера зробив собі нове татуювання.

48-річний італієць Андреа Малдера похизувався в Instagram своїм новим татуюванням. Спеціаліст набив тату з гербом та прапором України.

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Малдера підписав світлину "Моє нове татуювання" та поставив прапорець України і сердечко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My New tattoo ...️️ @ffukraine @euro2020

Публикация от Andrea Maldera (@malderaandrea)

Пряма путівка на чемпіонат Європи, та ще й здобута в боротьбі з чинним чемпіоном континенту – це вже досягнення. Саме так вирішив Андреа Малдера, увічнивши пам'ять про цю подію.

Збірній України залишилося зіграти останній матч в рамках відбору Євро-2020. Гра має значення для "синьо-жовтих", хоча українці й гарантували собі вихід на Євро-2020.

Підопічним Андрія Шевченка достатньо зіграти внічию із Сербією, щоб гарантувати собі місце серед сіяних команд під час жеребкування групового етапу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Тату
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