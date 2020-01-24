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Івана Редкача чекає головний бій в кар'єрі: що очікувати від його протистояння з Денні Гарсією

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Денні Гарсія – Іван Редкач / Getty Images

У ніч на 26 січня в Нью-Йорку український боксер Іван Редкач проведе бій з колишнім чемпіоном світу Денні Гарсією. Переможець цього поєдинку отримає право зустрітися з володарем чемпіонського поясу WBC Ерролом Спенсом.

Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, шанси Редкача на перемогу не дуже високі і він виступає скоріше як андердог. Експерти дають йому лише 12% на успіх, але сам Іван рветься в бій, щоб довести, що цифри іноді можуть і помилятися.

Хто такий Денні Гарсія – чемпіон світу у двох вагових категоріях, суперник Івана Редкача

Редкач пообіцяв, що покаже свій найкращий бій в кар'єрі та переможе нокаутом. До речі, Іван досить часто закінчував свої поєдинки саме достроково. З 23 перемог, 18 – нокаутом. Тоді як з 35 перемог Денні Гарсія тільки 21 була достроковою.

Гарсія, у свою чергу, заявив, що вибрав Редкача в суперники, тому що Іван небезпечний. Денні також заявив, що очікує, що в день поєдинку українець буде крутий і піднесе йому чимало сюрпризів.

Таких суперників, як Гарсія, у Редкача поки що не було. Денні більш технічний за Івана, зате по антропометрії українець перевершує американця. Гарсія звик працювати в рингу неспішно, але вміє підловити момент і видати комбінацію. Саме цим він і небезпечний.

"Думаю, цей бій не пройде всю дистанцію. Швидше за все, ми побачимо нокаут. Вважаю, що шанси на перемогу в Івана є, особливо в перших раундах. Він йде вперед, ризикує і в такому випадку у суперника з'являються пара зайвих шансів завдати влучного удару. Сили у таких боксерів, які загострюють, також закінчуються швидше. Тому, Вані дуже важливо зловити Гарсію якомога раніше", – переконаний чемпіон Європи за версією WBO Олег Малиновський.

До слова: Іван Редкач – Денні Гарсія: прогноз букмекерів на бій

Для Редкача цей бій дуже важливий, від нього залежить майбутнє боксера. Тому мотивація в Івана повинна просто зашкалювати. У нього дуже потужні удари, на які він не скупиться. Якщо він хоч один раз зловить Гарсію, розклади сильно зміняться.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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