Кабінет Міністрів ліквідував Державне агентство спорту
Кабінет Міністрів України ліквідував Державне агентство спорту. А також Державне агентство молоді та громадянського суспільства.
Кабінет міністрів України створив ліквідаційні комісії для ліквідації цих двох агентств, а очолив їх Юрій Музика.
До слова Уряд Шмигаля зареєстрував перший законопроєкт: хочуть переглянути держбюджет
- 4 грудня 2019 року Кабмін створив сім профільних державних агентств у сферах ведення Міністерства культури, молоді та спорту. Серед них Держагентство спорту.
- 17 лютого 2020 року очолив новостворене агентство президент федерації карате України Сергій Левчук.
- Саме агентство мало займатися втіленням державної політики. Для цього Міністерство культури, молоді та спорту мало передати у підпорядкування усі державні підприємства, які пов'язанні зі спортивною діяльністю.
- Однак 4 березня був обраний новий склад Кабміну. В ньому відокремили Міністерство молоді та спорту. Його очолив Вадим Гутцайт.
- І за місяць від початку роботи Держагентства спорту, 18 березня, Кабмін звільнив Сергія Левчука.
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