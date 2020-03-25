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Кабінет Міністрів ліквідував Державне агентство спорту

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Уряд ліквідував Державне агентство спорту / kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України ліквідував Державне агентство спорту. А також Державне агентство молоді та громадянського суспільства.

Кабінет міністрів України створив ліквідаційні комісії для ліквідації цих двох агентств, а очолив їх Юрій Музика.

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  • 4 грудня 2019 року Кабмін створив сім профільних державних агентств у сферах ведення Міністерства культури, молоді та спорту. Серед них Держагентство спорту.
  • 17 лютого 2020 року очолив новостворене агентство президент федерації карате України Сергій Левчук.
  • Саме агентство мало займатися втіленням державної політики. Для цього Міністерство культури, молоді та спорту мало передати у підпорядкування усі державні підприємства, які пов'язанні зі спортивною діяльністю.
  • Однак 4 березня був обраний новий склад Кабміну. В ньому відокремили Міністерство молоді та спорту. Його очолив Вадим Гутцайт
  • І за місяць від початку роботи Держагентства спорту, 18 березня, Кабмін звільнив Сергія Левчука.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Новини політики Кабінет Міністрів України
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