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Кабмін дозволив членам збірних команд України тренуватися в умовах карантину

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Вадим Гутцайт / КМДА

Кабінет Міністрів України 15 квітня розглянув зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Кабмін одноголосно підтримав рішення, щоб члени національних збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту, відновили повноцінні тренування вже з 16 квітня: біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках з інвалідністю і т.п.

До теми Як і де можна займатися спортом під час карантину

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також додав, що тренування повинні проводитися виключно в індивідуальному порядку. При підготовці данного проєкту був врахований міжнародний досвід організації тренувань спортсменів в умовах карантину.

  • Раніше Верховна Рада проголосувала за внесення змін до бюджету на 2020 рік, що істотно скоротило фінансування Міністерства молоді і спорту.
  • Також Президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії низці українських спортсменів, серед яких чемпіони світу Жан Беленюк, Дарія Білодід і Ольга Харлан, а також срібні та бронзові призери світової першості Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Михайло Романчук та Олег Верняєв.
  • В Україні продовжено обмеження через пандемію коронавірусу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в квітні не очікується ніяких послаблень карантину. Обмеження, що стосуються занять спортом, залишаються в силі як мінімум на місяць

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Кабінет Міністрів України Міністерство молоді та спорту Здоров'я
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