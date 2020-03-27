Кабмін різко хоче скоротити видатки на спорт через карантин: реакція міністра спорту Гутцайта
Кабінет Міністрів України шукає можливість залатати дірки в бюджеті, які сформувалися внаслідок введення карантину. Під скорочення можуть попасти видатки на спорт.
Ще напередодні Кабінет Міністрів направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020. Серед пропозицій було зменшити видатки на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту з 1,914 мільярда гривень (як було заплановано в бюджеті) до 97 мільйонів гривень.
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Також видатки на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю планувалося скоротити з 956 мільйонів гривень до 371 мільйона гривень. А видатки на підготовку та участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських Іграх – із 981 мільйона гривень до 51 мільйона гривень.
Загалом в пропозиції уряду було запропоновано:
- Зменшити доходи держбюджету на 115 мільярдів гривень;
- Збільшити видатки на 96 мільярдів гривень;
- Відповідно дефіцит держбюджету збільшитися на 202 мільярди гривень
- Як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 мільярдів гривень та зовнішні на 131 мільярд гривень;
- Створити у держбюджеті стабілізаційний фонд на суму понад 124 мільярди гривень
- Повністю урізати програми розвитку освіти;
- Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
- Скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;
- Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.
Однак депутати відхилили пропозиції уряду Шмигаля щодо урізання бюджету. В результаті домовилися, що нардепи, спікер Разумков і глава уряду створять Антикризовий штаб під керівництвом Шмигаля, до якого увійдуть представники всіх фракцій і груп. Вони мають спільно напрацювати з фахівцями зміни до бюджету і потім винести їх на розгляд Верховної Ради.
Міністр спорту Вадим Гутцайт запевнив, що "робиться все можливе, і не можливе теж" стосовно коштів, які виділяються з бюджету на спорт. Однак деталей того, що буд заплановано не розкрив, обмежившись загальними фразами.
До слова Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо
- Олімпіаду в Токіо у 2020 році перенесли на наступний рік. Тоді ж відбудуться і Паралімпійські ігри.
- Євро-2020 теж відбудеться у 2021 році.
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