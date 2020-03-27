Кабмін різко хоче скоротити видатки на спорт через карантин: реакція міністра спорту Гутцайта

Кабінет Міністрів України шукає можливість залатати дірки в бюджеті, які сформувалися внаслідок введення карантину. Під скорочення можуть попасти видатки на спорт.

Ще напередодні Кабінет Міністрів направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020. Серед пропозицій було зменшити видатки на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту з 1,914 мільярда гривень (як було заплановано в бюджеті) до 97 мільйонів гривень.

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Також видатки на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю планувалося скоротити з 956 мільйонів гривень до 371 мільйона гривень. А видатки на підготовку та участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських Іграх – із 981 мільйона гривень до 51 мільйона гривень.

Загалом в пропозиції уряду було запропоновано:

Зменшити доходи держбюджету на 115 мільярдів гривень;

Збільшити видатки на 96 мільярдів гривень;

Відповідно дефіцит держбюджету збільшитися на 202 мільярди гривень

Як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 мільярдів гривень та зовнішні на 131 мільярд гривень;

Створити у держбюджеті стабілізаційний фонд на суму понад 124 мільярди гривень

Повністю урізати програми розвитку освіти;

Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;

Скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;

Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

Однак депутати відхилили пропозиції уряду Шмигаля щодо урізання бюджету. В результаті домовилися, що нардепи, спікер Разумков і глава уряду створять Антикризовий штаб під керівництвом Шмигаля, до якого увійдуть представники всіх фракцій і груп. Вони мають спільно напрацювати з фахівцями зміни до бюджету і потім винести їх на розгляд Верховної Ради.

Міністр спорту Вадим Гутцайт запевнив, що "робиться все можливе, і не можливе теж" стосовно коштів, які виділяються з бюджету на спорт. Однак деталей того, що буд заплановано не розкрив, обмежившись загальними фразами.

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Олімпіаду в Токіо у 2020 році перенесли на наступний рік. Тоді ж відбудуться і Паралімпійські ігри.

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