Кабмін сьогодні може дозволити спортсменам тренуватися в спортзалах під час карантину

Кабінет Міністрів України 15 квітня розгляне зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

У постанові йдеться про надання спортсменам національних збірних можливості тренуватися, починаючи з 16 квітня. Про це в Facebook заявив народний депутат Жан Беленюк.

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У мене для вас хороша новина. 15 квітня Кабмін розгляне питання про можливість проведення тренувань в належних умовах для спортсменів національних команд олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видах спорту. Я сподіваюся, що це рішення буде підтримано, так як спортсменам дуже важливо бігати, їздити на велосипедах, тренуватися в спортзалах. Всі розуміють, що спортсменам потрібно тренуватися в спеціальних місцях,

– сказав Беленюк.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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