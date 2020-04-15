Кабмін сьогодні може дозволити спортсменам тренуватися в спортзалах під час карантину
Кабінет Міністрів України 15 квітня розгляне зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".
У постанові йдеться про надання спортсменам національних збірних можливості тренуватися, починаючи з 16 квітня. Про це в Facebook заявив народний депутат Жан Беленюк.
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У мене для вас хороша новина. 15 квітня Кабмін розгляне питання про можливість проведення тренувань в належних умовах для спортсменів національних команд олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видах спорту. Я сподіваюся, що це рішення буде підтримано, так як спортсменам дуже важливо бігати, їздити на велосипедах, тренуватися в спортзалах. Всі розуміють, що спортсменам потрібно тренуватися в спеціальних місцях,
– сказав Беленюк.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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