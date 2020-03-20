Кабмін звільнив главу Держагентства спорту Левчука через місяць після призначення

Кабінет міністрів України звільнив главу Держагентства спорту Сергія Левчука. Левчук не пропрацював на своїй посаді й місяця.

Кабмін звільнив Левчука у середу, 18 березня. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабміну.

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Левчук очолив Держагентство спорту 17 лютого 2020 року.

Левчук підтвердив у фейсбук, що Кабмін звільнив його з займаної посади. Він наголосив, що відмовляється коментувати "політичну" складову рішення.

Я був першою людиною в Україні, яка очолила галузь спорту через перемогу в конкурсі, а не через політичне призначення. Разом з однодумцями почали створення команди для реформування неефективної "совкової" системи спорту. Однак 18 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про моє звільнення. Не буду коментувати політичну складову цього рішення та стабільність політичного курсу держави,

– написав Левчук.

Що відомо про Левчука?

На момент призначення у Держагентство спорту очолював Українську федерацію карате.

Левчук взяв участь у створенні організації у 2009 році та її реєстрації офіційним представником Всесвітньої федерації карате (у 2012-му).

У лютому 2019 Левчука обрали до складу виконавчого комітету Європейської федерації карате.

У вересні 2017 Левчук приєднався до складу партії Народний рух України.

Згодом виконував обов'язки голови Київської обласної організації Народного Руху.

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