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Кадар має пропозицію від російського клубу, тому влаштував сварку в "Динамо", – журналіст

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Тамаш Кадар / fcdynamo.kiev.ua

Журналіст Ігор Циганик розповів деталі переведення Тамаша Кадара в молодіжну команду "Динамо". Інцидент стався на теоретичному занятті.

Циганик на ютуб-каналі Footballhub розповів, що угорський оборонець емоційно висловився не на адресу головного тренера Олексія Михайличенка, про що раніше повідомляли ЗМІ.

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Ігор Циганик розповів, що Кадару зробили зауваження під час теоретичного заняття, після чого оборонець завівся. Він почав кричати, однак не особисто на адресу Михайличенка.

Після цього наставник "Динамо" вирішив перевести Кадара в молодіжну команду.

Циганик розповів, що на поведінку Кадара могла вплинути пропозиція від російського "Динамо".

Начебто таким чином трансферна ціна на Кадара впаде й російському клубу вдасться придбати угорця за меншу ціну.

  • Тамаш Кадар приєднався до "Динамо" у лютому 2017-го року. Його контракт з киянами чинний до 2023 року.
  • За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4 мільйони євро.
  • У цьому сезоні Кадар провів за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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