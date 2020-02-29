Кадар про перехід з "Динамо": Нарешті ця ера закінчилася у моєму житті

Колишній футболіст "Динамо" Тамаш Кадар прокоментував конфлікт з головним тренером киян Олексієм Михайличенком. Угорець покинув "Динамо" 28 лютого, перейшовши у китайський клуб "Шаньдун Лунен".

Як відомо, під час зимових зборів у таборі "Динамо" стався конфлікт. За інформацією ЗМІ, Кадар начебто емоційно висловився не на адресу Михайличенка.

До теми: "Динамо" продало Тамаша Кадара в китайський "Шаньдун Лунен"

Угорцю зробили зауваження під час теоретичного заняття, після чого оборонець завівся.

Після цього Кадара перевили в другу команду. Натомість у ЗМІ з'явилася інформація, що Кадар буцімто спланував конфлікт, щоб покинути "Динамо".

Футболіст спростовує цю інформацію. "Це неправда, що я створив цей конфлікт, щоб просунути переговори про мій трансфер. Але тільки після цього ця тема була на порядку денному", – цитує Кадара Tribuna.com з посиланням на csakfoci.hu.

Я прийняв це покарання, але ніхто не може сказати, що я не хотів поговорити з тренером після того, що сталося. На жаль, це було упущено. Якби не надійшла пропозиція з Китаю, я досі б тренувався з другою командою. Я не відчуваю, що це було принизливо. Думаю, вони хотіли показати, що в команді нікому не будуть робити винятків,

– заявив угорець.

Тамаш переконаний, що це нормально, коли футболіст переходить в інший клуб заради нового досвіду. "Це повинно було статися зараз", – сказав оборонець.

За останні три роки я збагатився безліччю хороших і поганих спогадів. Я пишаюся тим, що став дворазовим володарем Суперкубка України. Ця ера нарешті закінчилася у моєму житті, намагаюся зберегти позитивні спогади,

– резюмував Кадар.

Що відомо про Кадара? Футболіст приєднався до "Динамо" у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів.