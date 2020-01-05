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Кадар розповів, чи покине "Динамо"

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Тамаш Кадар / 24 канал

Угорський оборонець "Динамо" Тамаш Кадар розповів, чи покине київський клуб взимку. За інформацією ЗМІ, "Динамо" планує продати Кадара в зимове трансферне вікно.

В інтерв'ю угорському виданню Nemzeti sport Тамаш заявив, що має чинний контракт з "Динамо".

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"У мене контракт з командою на 3,5 роки. Подивимося, що станеться", – сказав Кадар, який у цьому сезоні УПЛ зіграв 13 поєдинків за киян.

Раніше угорське видання NB1 повідомляло, що Кадар може стати гравцем "Фехервару", в якому виступає українець Іван Петряк.

За даними Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4,5 мільйона євро.

Причиною ймовірного трансферу Кадара є невдала гра футболіста. Тамаш проводить не найкращий сезон за "Динамо" та збірну Угорщини.

Втім, Кадар заявив, що не читає критику, хоча знає про неї.

Я не читаю новини, але критика доходить до мене. Але я не хочу кидатися багнюкою. Я футболіст, повинен витримувати критику. Якби я був такий поганий, то не провів би 50 матчів за "Динамо", не кажучи вже про сто,
– резюмував футболіст.

Окрім Кадара, "Динамо" взимку планує знайти нові клуби чотирьом легіонерам:

  • Томашу Кендзьорі;
  • Мохаммеду Кадірі;
  • Жерсону Родрігешу;
  • Франу Солю.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо
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